Bajo salario impidió a Ailton da Silva que fichara con América

Ailton da Silva tenía todo listo para fichar con América; sin embargo, el sueldo no lo convenció y optó por regresar a León. El brasileño consideró que de haber jugador para las Águilas, no hubiera vivido una gran época con Pumas .

"Yo fui al América y mucha gente no lo sabe. Cuando terminé el torneo con León, calificamos a liguilla, jugamos contra América y me contratan. Pero lo que ellos me daban de salario era muy poco. Creo que estaba Alejandro de Haro de directivo; yo le dije que para jugar para América y para correr para todos esos jugadores que tenía ahí, mejor me regresaba a León. Incluso hay fotos mías con la playera del América", recordó en entrevista con Récord.

"Si yo no me voy del América, no llego a Pumas. Me fui a Italia, no me fue bien, pero regreso a Pumas y ahí empezó una historia ganadora".