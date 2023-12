"Después de la eliminación de Chivas en la temporada pasada por la violencia que existe en las redes sociales, que lo vemos todos los días, que me parece inaceptable, no nomás en el tema del futbol nada más. La violencia me parece inaceptable en cualquier forma y más la violencia detrás de un anonimato. Si no tienes la piel gruesa, no te metas a tus redes sociales o los comentarios y tener la piel gruesa, no tenerla no te hace mejor persona o peor persona, o si nada más, pues aguantas más o cuantas menos".