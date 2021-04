“Fue un campeonato muy extraño para nosotros, yo es la primera vez que no puedo formar un plantel, dio lo que pudo, no le encontramos otra vuelta, empezamos muy bien, se nos cayó el equipo y acabamos con racha de derrotas al final, los jugadores que trabajaron así no se merecían esto, lo intentamos y no lo conseguimos”, comentó el estratega uruguayo en rueda de prensa.