Atlético de San Luis, consciente del peligro por coronavirus

Guillermo Vázquez , técnico del Atlético de San Luis , indicó que el regreso a las canchas o a los entrenamientos en las instalaciones de los clubes de la Liga MX no está definidas, pues primero está la salud de las personas antes que el futbol.

“En estas instancias somos conscientes que lo más importante es la salud, no vamos a arriesgar a nadie que entre en situación de peligro, un jugador, una persona que trabaje en el club.

“Hasta que no nos den la señal de que podemos iniciar, no lo haremos obviamente. Me dicen (los directivos del Atlético de San Luis) que tienen diferentes escenarios en cuanto a fechas, pero se van a ir recorriendo a medida que cada semana haya un avance o mejore la situación”.