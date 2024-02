Atlas y Pumas no se hicieron daño en partido de Jornada 9 adelantada del Clausura 2024 de Liga MX celebrado en el Estadio Jalisco.

Atlas inició mejor la segunda parte y Augusto Solari no tardó en probar en dos ocasiones a González, quien estaba bien parado y no tuvo problemas para rechazar. En esa misma jugada, Pumas llegó al área rojinegra con una rápida transición y fue 'Toto' Salvio quien la terminó con un disparo a primer poste que no representó mayor amenaza.