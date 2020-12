Atlas presenta a sus refuerzos; Luis Reyes tiene coronavirus

No me cabe duda de que con el tiempo lo vamos a lograr porque todos tienen disposición y muchas ganas. Estamos trabajando la transformación con una mentalidad positiva y ganadora”, apuntó Cocca.

Luis Reyes habló de la situación que se encuentra atravesando tras dar positivo por coronavirus y afirmó que espera estar pronto con el equipo para comenzar a trabajar. “No estoy con el equipo porque salí positivo a coronavirus y estoy cuidándome. No me fue como quería en el América, me entregué al máximo y respeto las decisiones del entrenador. Estoy muy contento de volver al club que me vio nacer y ser parte de esto”, afirmó Reyes.