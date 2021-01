"Todo eso me pareció una estupideces es la realidad, ningún jugador saldrá a la cancha con esa mentalidad, son partidos de futbol y de todo se aprende hay que saber salir y no tener en la mente esas cosas, en Cruz Azul las cosas con la prensa son complicadas pero ya quedó atrás".

“Quiero aportar, no dude, estoy acá más allá de la forma por lo que pasó con Julio pero hay que mirar para delante, estamos en una situación que no es nada grata pero daremos todo para apoyar al club.

"Ya jugué con Julio salimos campeón con Arsenal, nos podemos complementar con él, yo no me puedo poner más retrasado y complementar de buena manera".

"La verdad fue un año en lo personal complicado, arranque con una lesión en enero, pandemia, tener tan pocos minutos es complicado y me tocó muy pronto. Estaba frustrado, pero siempre estuve apoyando hasta el último día que estuve en el club, no me gusta estar ahí cobrar y no jugar.