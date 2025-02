- Apostador: “¿Y qué están dispuestos a hacer?”

- Francisco Tede: “1.5 primer tiempo, hermano”

- Apostador: ¿Qué equipo son ustedes? ¿cómo se llaman?

- Jugador: “Real Apodaca de la Ciudad de Monterrey, en México”

- Apostador: “1.5, ¿Silvio usted no me había hablado de 2.5?”

- Silvio: “No, no la primera vez, me pasaron la propuesta de 1.5”

- Apostador: “¿Y por un 2.5 no se comprometen?”

- Francisco Tede: “Es más difícil, por eso ya había hablado con el parcero y le había dicho que 1.5”

- Apostador: ¿Y cuánto cobran por el 1.5?

- Francisco Tede: “11 mil, hermano”

- Apostador: “¿Y para hacer cinco goles en todo el partido?

- Francisco Tede: “Eso está muy difícil”

- Francisco Tede “Hermano te digo que yo soy el que estoy al frente de los muchachos, los muchachos quieren trabajar, pero se les hace muy difícil lo que tú pides. Pero por ahí dos goles en el primer tiempo y dos en el segundo, y les pagamos un poco más por ahí cambian las cosas”