“Soy del Tapatío, era el que estaba ahí, tuvieron la confianza en mí y representa muchísimo. Amo la institución, tengo dos años ahí, me he encontrado con una materia prima impresionante.

“Hemos trabajado 24 horas diario, constante, por sacar el proyecto que se requiere. Estoy muy contento, muy feliz de tomar este reto, me he preparado toda mi vida”, externó el técnico mexicano de 48 años.

“Encontré un equipo dispuesto, con mucha energía, fortaleza, con ganas de seguir, quizás estaban o pudieran estar dolidos, no lo sé, no quise rascar nada. Simplemente me enfoqué a trabajar y seguiré con la misma”, señaló.

“Esa información no la tengo, en el futbol todo es volátil, no sabemos, yo el día de hoy soy el entrenador, me dieron la confianza, estoy al servicio del club, tengo grandes jugadores, estoy muy contento y es lo único que te puedo decir. Lo demás te quedo mal porque es información que no la tengo ni me interesa saber”, indicó.