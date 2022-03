Brizio revela que Chivas y América serán sancionados por quejarse en redes sociales

“Yo prefiero siempre la vía institucional, pero no me enojo, tengo prohibido enojarme, creo que mi trabajo es no enojarme, es canalizar las cosas de la mejor forma posible y al final tenemos que construir para que esto mejore. A mí no me molesta, me gusta más lo institucional, pero al final cada quien será responsable de sus actos y recibirá una sanción si no lo hace por la vía correcta”, señaló el titular del arbitraje de la FMF en entrevista para TUDN.