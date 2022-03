Arturo Brizio descarta que protestas de clubes provoquen vetos o represalias a árbitros

"No hay ningún tipo de molestia de mi parte, los medios de comunicación los comentaristas, están para criticar, dar opiniones, no me lo he tomado personal, algunos fueron mis colegas, algunos son mis amigos no hay un tema de molestia, veo, leo y de ahí sacamos cosas que construyen, imagino que todos los que platicamos de arbitraje, queremos lo mismo, que este arbitraje siga siendo uno de los mejores en el mundo, que está para mi descartado que sea un tema personal.