Holan se rinde ante Cota por detener penal a Romo: "Es un arquero de equipo grande"

“Las emociones son muy importantes en el ser humano y los jugadores no dejan de ser humanos. Rogelio Funes Mori es el máximo goleador de la institución, no hay perder de vista eso, no fue causalidad lo que ha hecho, y si hoy le toca tener un bajón es importante rescatarlo, darle la confianza para que vuelva a ser ese jugador que lo llevó a ser ese goleador máximo”, sentenció.