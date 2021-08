"Camilo ha tenido un asunto personal, familiar y eso es lo primero, él siempre quiere estar, un referente para nosotros, esta vez no ha podido estar, gracias a Dios todo va bien y veremos si podrá estar para el siguiente partido, pero por mi parte y la del club lo primero son las personas, hay que apoyarlas siempre, son cosas personales que no hay que indagar, gracias a Dios todo está bien, pronto estará con nosotros, no sabemos si será la siguiente jornada, pero en breve estará", dijo.