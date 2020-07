Árbitro de Liga MX: "Gignac nunca nos ha mentado la madre"

André-Pierre Gignac nunca se ha merecido una tarjeta roja y no ha faltado el respeto de más a los árbitros, ni con una "mentada de madre". Así lo reveló Óscar Macías, árbitro de la Liga MX , quien consideró, también, que en algún momento "hubo una cortina de humo" contra el jugador de Tigres .

"Hablando en específico de Gignac, me parece que hubo una cortina en donde todo mundo decía «es que Gignac, es que Gignac, es que Gignac», pero les pido a todos los compañeros que están aquí unidos, recuerden una sola situación en la que Gignac en realidad haya hecho algo para que haya sido castigado. Lo más que hace es que se te para enfrente, te reclama, te levanta las manos, pero no hay ni una mentada de madre, no hay un insulto", señaló el silbante.