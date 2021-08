“Por supuesto que el balance no era lo esperado en cuanto a puntos, queríamos tener más puntos de los que logramos, pero tengo que analizar más profundo. El equipo sigue mostrando una voluntad muy grande, no baja los brazos, genera situaciones de gol, pone al rival replegado en su campo, tuvimos muchísima más posesión, individualmente van creciendo, estamos convencidos de que vamos por el buen camino, es una lástima lo del penal, pero la suerte y el resultado se buscan, no tengo dudas. Estoy muy contento y agradecido con la actitud de los jugadores dentro de la cancha”, consideró el estratega en conferencia de prensa.



“Muchas veces me ha pasado que hemos ganado y no me deja nada el equipo. A partir de esto seguiremos generando en futbol, recepciones, definición, toma de decisiones, pero con la voluntad dan más ganas de seguir creciendo juntos”.