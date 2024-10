El Apertura 2024 para el Toluca luce prometedor al momento suman 21 unidades, para ubicarse en la segunda posición de la tabla general. Para su director deportivo, el equipo tiene como objetivo la obtención del título del certamen. “La verdad es que me da igual si América resulta campeón de nuevo, porque yo me preocupo por Toluca”, puntualiza Sinha.

Sobre la urgencia de un título en la institución choricera, Antonio Naelson señala que la presión debe ser un privilegio. “Si no hay presión no hay exigencia, no hay exigencia no hay resultado, es simple y si te vas a sentar en el banquillo del Toluca y no vas a aceptar la presión entonces no eres para el Toluca”.