En entrevista exclusiva en el programa de TUDN Faitelson sin Censura, Antonio Naelson Sinha, a pregunta expresa de David Faitelson, sobre si Paulinho puede ser comparado con José Saturnino Cardozo, el ex compañero del paraguayo fue contundente con su respuesta.

"No, no, no, ni de chiste. Yo creo que Paulinho tiene su historia, que va empezando en el club. José es un monstruo. José es alguien que está muy por encima de, yo creo, prácticamente todos los 9 que han llegado a México desde mi punto de vista".

Para Sinha, el legado que dejó Cardozo no solo en Toluca, sino en el futbol mexicano, es incomparable con cualquier otro delantero.

"Quizás por edad no alcance a hacer lo que obviamente hizo José o el mismo Gignac en Tigres. ¿Pero comparado con José? Ahí sí no. No hay ningún futbolista del Toluca que se pueda comparar con José"

Para el brasileño naturalizado mexicano, incluso, en los Diablos Rojos se puede hablar de un antes y un después de Saturnino Cardozo, quien ha sido el delantero más letal con que ha contado el cuadro escarlata.

"Sí, totalmente (antes y después en Toluca con Cardozo), es alguien que dejó un legado importante para los que seguimos y nos enseñó muchas cosas. Sobre todo a entender que el futbol es repetición, es trabajo diario y que respetemos la cancha".

DESCUBRIMIENTO DE PAULINHO

Al retomar el tema de Paulinho, el actual director deportivo del Toluca negó que el portugués haya llegado al equipo gracias a él, al afirmar que fue el director técnico, Renato Paiva, quien ya conocía al delantero.

"No, yo no lo descubrí. La verdad es que Renato lo conocía desde hace tiempo, allá en su tierra, en Portugal, y creo que Paulinho ha venido a dar esa frescura que queríamos en el pues del llamado 9. No es solamente un 9 que marca goles, sino un 9 que juega al futbol de una manera bastante bastante productiva"