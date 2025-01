Antonio Mohamed responde a los abucheos recibidos ante Pumas

Antonio Mohamed afirmó no estar sorpendido por la recepción que tuvo en el Estadio Olímpico Universitario , ya que varios fans de Pumas lo abuchearon durante el partido ante el Toluca por la Jornada 3 del Clausura 2025 de la Liga MX .

" Era normal que me abucheen. Cuando una persona toma decisiones tiene que asumir las consecuencias y en este caso pasó esto. Yo tengo un gran respeto a la institución, a la afición… tomé una decisión de índole personal ya que tenía que estar con mi familia", empezó didiendo el Turco a los medios tras el partido.

"Alguna gente lo entendió, otros no. Se dijo mucho que me iba a dirigir otro equipo, se demostró que era falso porque estuve un año sin trabajar, pero la afición cree que fue una tración y está en todo su derecho pero no fue así", agregó.