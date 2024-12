"No la comparto, porque todo lo que es por obligación se termina decantando es algo que te obligan, me gusta que lo jóvenes aparezcan directamente como Charly Rodríguez, Montes, Lainez, Edson, aparecen porque tienen que aparecer, por calidad individual.

"Está la regla, hay que hacerlo, pero ojalá que aparezcan mucho como pregona esta regla, pero yo no veo que haya aparecido un jugador con esta regla joven convocado a la selección mayor, ojalá que en dos años aparezca uno, no la comparto, hay que aceptarla, hacerla, pero no la comparto".