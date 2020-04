Antonio Briseño , zaguero de Chivas , reveló que tras ser campeón del Mundial Sub 17 tuvo la oportunidad de ir a jugar con dos equipos de renombre en Europa como el Real Madrid y el Manchester City en sus categorías inferiores.

‘Pollo’ Briseño no se arrepiente de haberse quedado en México a consolidarse como futbolista profesional, aunque admite que de haberse ido a Europa, quizá las cosas hubieran ido mejor.

“A los 17 años quedaba libre, era solo pagar el derecho de formación, y creo que me dio un poco de miedo, me decían ‘mejor quédate, consolídate en México’, pero no imaginé que se iba a llenar de extranjeros, que se iba a acabar la regla del 20/11.