“Le mandé un mensaje, hablé con él y me contestó, tipazo, me dijo que no era fácil ni para él ni para mí, algunos tontos que estaban en la tele comentaron que fue intencional, jamás. Fue tonto, bruto, era un clásico, vi la bola de frente, tiro la patada pero como todos los humanos cierro los ojos cuando viene el madrazo y mi patada ya salió”.

“Me dejó con muchas enseñanzas, sé que no puedo ganar todas las bolas y bueno, de a poco fui ganando el lugar y queriendo ganar el clásico, fue algo que sí me marcó y lo hizo para bien”.

“Cerré mi Twitter, empezaron a meterse con mi familia, cosas que ya no se pueden, no leí, salvo uno que otro, me enganché, algunos fueron futbolistas y pensaron que fue de mala leche, si me conocieran, vieran como entreno, sería otra cosa, pero como tienen un micrófono, creen que pueden juzgar”.