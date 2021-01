Antonio Briseño aseguró que debe mejorar la actitud en Chivas

El defensa mexicano aclaró que no es que el equipo tenga falta de actitud, simplemente espera que haya más, pues no considera que haya desinterés por el accionar en los encuentros, pero aseguró que incluso deben tener un poco más de colmillo, pues percibe que hay más respeto hacia la forma de jugar de Chivas por lo que deben echar mano de todo lo que tengan a la mano para resolver los planteamientos que les pongan enfrente.

"Nos respetan un poco más, a Chivas se le respeta y espera siempre, hemos tenido mucha posesión de balón; Toluca se nos encerró y así nos van a jugar muchos, porque ya nos respetan más. El tema no es de me vale madre, si no jugar con esos factores”, comentó el jugador, quien suma 64 minutos en lo que va del campeonato.

“Esto no va a acabar, en todas partes del mundo pasa lo mismo, yo estuve en Portugal. Tenemos que saber que estamos en un momento difícil y tenemos que entenderlo. No sé cómo sea la mejor manera para hacer entender al ser humano, incluye a todos, porque hay personas que van a una fiesta y les vale madre, no les importa que les tomen fotos. Debemos aprender que no somos iguales que las personas comunes y corrientes, somos un ejemplo para la sociedad, no podemos divertirnos de esa manera porque van a hablar de ti en cada noticiero si haces algo malo. No sé si es necesaria la multa, pero se debe entender que somos ejemplo para la sociedad”.