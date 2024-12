Pero no solamente los aficionados recuerdan el paso ‘Dinho’, también sus compañeros de equipo guardan muy buenos recuerdos del crack brasileño.

“Un día lo reté a lo stiros libres…me ganó 7-0. No falló ninguno, empezó uno, dos, tres y así y ya se fue riendo”, dijo al podcast el RePortero el ahora jugador de Cruz Azul.

“Es que habían muchas cámaras y entonces le dije: ‘A ver, te juego’ y me respondió ‘Ok, dale’. Yo pateo y pum, la vuelo. Empieza a pagarle él y metió siete seguidos y se fue...Ya me quedé yo solo. Me quedó solo practicando. La verdad es que es un personaje”, agregó Sepúlveda