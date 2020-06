Ángel Reyna se quiere retirar en América: "Estamos haciendo lo posible"

"Estoy viendo si puedo seguir jugando. Mi idea es retirarme en el América y no buscar el regresar y jugar dos torneos, así juegue 10 minutos, le dé gracias a donde nací, donde se hicieron mis hermanos, donde me han regalado la mejor etapa de mi carrera y mi vida. Todo lo que soy en el futbol, se lo debo al América", aseveró durante una charla con Rincón Águila.

"A pesar de que he estado en otros equipos a los que creo que no les he quedado a deber nada, porque los he defendido al por mayor y por agradecimiento a ser profesional y al trabajo que me dan, cada uno tiene una parte de mi corazón, pero obviamente el América tiene el mayor agradecimiento porque ahí nací y me hice como jugador y le debo todo. Estoy viendo a ver qué se puede hacer".