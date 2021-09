Andrés Lillini: "Un balde de agua fría, era un partido ganado"

"(El empate) me sabe a derrota, no tenemos muchas explicaciones después de todo lo que hicimos, no solo en el segundo, el trámite siempre fue nuestro, nos hacen un gol de penal en la ocasión que llegan y en un rebote dentro del área nos empatan en un partido en el que los jugadores hicieron un gran esfuerzo, no nos metimos atrás, seguimos yendo para ver si podíamos ampliar la ventaja, pasamos de un sistema táctico a otro y en el ultimo minuto nos empatan el partido, me sabe a derrota".