Lillini: "Soy responsable de entrenarlos para que esto no suceda"

"Al final las fallas son del sistema, no de la defensa. Si hemos estado en la pelea es por ellos, se comenten errores y a veces la pelota entra y a veces no. No soy de decir quién es el responsable, yo soy el responsable de entrenarlos para que esto no suceda, al final son seres humanos, a veces los errores se pagan con goles, pero no hay un individuo responsable de esto".