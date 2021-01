Respecto a ese tema, el entrenador auriazul, Andrés Lillini , se dijo conforme con la determinación de la liga y agregó que "esto no es de Alan, es de todos, el futbol no es una burbuja, somos parte de una población que tenemos que dar el ejemplo; tenemos que hacer un trabajo arduo, de hablar, concientizarlos, el problema que arrastra estas cosas y que por encima de todo está el ser humano".

Asimismo señaló que las acciones de Mozo y el haberlo perdido para el encuentro ante Gallos tuvo una reacción dentro del plantel: "se amargaron todos por la falta de Alan, no hay represalias, no queremos que nadie se equivoque, tuvimos muy pocos casos internamente porque el club nos tiene muy controlados, el club gasta muchísimo en pruebas PCR para tenernos al día y que estemos cuidados, cuando pasan estas cosas uno se entristece, pero hay que ponerle el pecho porque no hay que señalar con el dedo, yo también me siento responsable".