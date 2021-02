Lillini niega crisis en Pumas, cree en el positivo de Gigliotti

"Considero que es una falta de resultados por lo mal que jugamos, me parecería que habría crisis si las situaciones dentro del campo no se manifestaran con esfuerzo, ahí sí te podría decir que hay crisis porque cuando el jugador no te responde en actitud nada tienes que hacer.

"Si él lo dijo es verdad, yo le creo, seguramente no lo sabía y se puso en riesgo a todos. Pero bueno, la Final la perdimos y lo de Gilgliotti es un problema de ellos, interno, y no mío, debemos cuidarnos y saber que estos no es una situación fácil y principalmente tomar consciencia de lo que hacemos y decimos porque todo se magnifica después. Si él jugó contagiado o no y el club no lo dice, son cosas de ellos, estoy más preocupado por mi equipo".