Andrés Lillini: "El futbolista de Pumas tiene una raza diferente"

Andrés Lillini no pudo contener la felicidad porque Pumas clasificó a la Final del Guard1anes 2020 y dio todo el mérito a sus jugadores por la garra que mostraron.

"Creo que lo que dijeron que este equipo no tenía la garra universitaria para jugar una final, me gustaría que tuvieran más respeto por mis futbolistas. El futbolista de Pumas tiene una raza diferente. Sabíamos que esto iba a ser difícil, pero todo lo que se vuelve personal. Los aficionados que dijeron que no éramos nada, tengan paciencia y confíen en este plantel, son jóvenes. Nunca nos den por vencidos".