Lillini sobre Pumas: "El empate no es bueno, hubo mucho desgaste"

"El empate no es bueno para nosotros por el desgaste que hicimos, tuvimos jugadores lesionados como Iturbe, Leo fue un calambre y Carlos me pidió salir porque estaba mareado.

"El sabor es amargo, pero es un equipo que se caracteriza por no darse por vencido, es un empate y vamos a ir a ganar.

Andrés Lillini informó que todavía no sabe la gravedad de la lesión de Iturbe, por lo que tendrán que esperar hasta mañana para saberlo. En cuanto al regreso de Favio Álvarez, Facundo Waller y Alfredo Talavera, el estratega de Pumas no se comprometió a revelar si estarán para la Final de vuetla, ya que sufrieron lesiones meticulosas.

"No tengo ninguno de los tres reportes, los va a checar el doctor y ya mañana descansados tendremos un mejor panorama. Favio, Waller y Talavera, mañana los vamos a probar y más con estas bajas que hemos tenido. Si llegan van a llegar con lo justo, tenemos que evaluar bien porque para jugar este tipo de partidos tenemos que estar al cien por ciento.

"Lo de Talavera no es una lesión simple, me ha comentado el doctor que es una lesión complicada. No está al cien, tiene ese margen de duda porque la lesión está justo en el límite de cicatrización. Vamos a ver si puede mañana y sino Julio lo viene haciendo muy bien".