El secreto de Lillini con Pumas: "Los mentalicé para ganar, no para el 4-0"

Mentalizar a Pumas para ganar y no para ir por el 4-0 fue la clave de Andrés Lillini, técnico del cuadro auriazul. El estratega consideró que su equipo debía hacer valer su localía; la diferencia en el marcador pasaría a segundo término si se conseguía el triunfo en la Semifinal de vuelta del Guard1anes 2020 .

Durante una charla exclusiva en 'Línea de 4', el timonel de Pumas habló después del triunfo de su equipo frente a Cruz Azul. El marcador de 4-0 le dio el pase a la Final , aunque, de un inicio, no era el objetivo principal después de recibir la misma cantidad de goles en la ida.

"Los mentalicé solamente en ganar el partido y no desesperarlos en el 4-0, que era muy lejano. El sábado hicimos lo táctico para un día previo a un partido y fue mucho de cómo iban a ser las situaciones del partido con esa línea de 5. Mediante ese trabajo que hicimos, video... los noté muy convencidos, de que querían ganar el partido y ahí las cosas se van dando. Sinceramente no soy quien tiene una varita mágica o que tiene grandes sapiencias para estas situaciones; lo fui manejando con ellos y ellos también me aportaron cosas".