“En la tercera fecha contra Juárez me preguntaron por Talavera y dije que tenía el mejor portero del futbol mexicano, creo que lo demuestra fecha a fecha, tenemos un arquero que nos sostiene resultados, ésa es la realidad, ha sacado puntos importan´tísimos, cuando un arquero te salva partidos no tengo más que decir que es un gran arquero”, comentó en la conferencia de prensa tras el partido cotra los Tuzos, donde empataron 1-1 .

"No habremos logrado nada si en estos partidos que faltan no salimos a competir como acostumbramos hacerlo", agregó

"No hicimos un buen primer tiempo a pesar de que estuvimos arriba en el marcador, pero nos costó meternos en el juego, Pachuca nos sacó el balón. Ya en el segundo tiempo logramos llegar más al área rival y por ahí pudimos haber ganado".

"No somos mezquinos, no nos guardamos nada y quizá tengo que aprender que a veces debo cerrar los partidos y no siempre querer ganarlos sin importar las circunstancias", puntualizó.