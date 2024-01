“De inicio tengo año y medio de contrato, tres torneos cortos de contrato y después ya veré, con la edad que tengo llevo tres años yendo torneo por torneo viendo si me siento bien, si físicamente estoy útil. Ya veré qué pasará.

“En el contrato no, en el contrato no hay nada estipulado pero sí hablado. Creo mucho en Jesús (Martínez Murguía) , creo en su palabra, él cree en mí, el cree en lo que puedo aportar por eso estoy aquí y sé que el día de mañana si las cosas se dan como él quiere y como yo quiero vamos a seguir trabajando juntos en otra área, eso lo sé”.

“Uno de los proyectos es eso. Cuando hablaba con él, no ahora para venir, te hablo de hace año y medio cuando tuve la primera llamada de él hablamos de cómo trabaja Grupo Pachuca, de cómo ha hecho de Grupo Pachuca un grupo de trabajo íntegro, no solo de futbol y eso me gusta mucho.