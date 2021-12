Andrés Guardado confiesa que no ha podido dormir por el título de Atlas

"Los años que he estado aquí en el Betis me siento muy identificado con el Atlas, que es mi equipo de toda la vida, llegué con seis años y me fui de 19, me formé ahí, mi familia es de ahí, mis amigos, estoy que no me la creo, pasé toda la noche sin dormir por ver el partido, se fue al alargue y a penales, pero lo voy a disfrutar por mucho tiempo, si la racha es como hasta ahora, que cada 70 años somos campeones, lo tengo que disfrutar mucho", dijo en entrevista con el Real Betis.