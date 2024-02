"No hay que huir de los resultados que estamos teniendo, eso siempre entendiendo la situación, que estamos en ‘proceso de’, pero los resultados son los que mandan, no estamos consiguiendo los que queremos y mañana puede ser un parteaguas para lo que resta de la temporada", comentó en rueda de prensa previa al encuentro de Jornada 6 en el Estadio León.

"Siempre es especial enfrentar al América, no restaré importancia al equipo que se ha ganado el derecho de ser un equipo grande y lo que representa para el futbol mexicano, pero a nivel individual no me representa ninguna diferencia, si bien es el partido más importante a día de hoy no solo por ser el América sino porque estamos urgidos de puntos, estamos en casa y tenemos que aprovechar eso", dijo y ahondó sobre la ausencia de Henry Martín.