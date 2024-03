"Es un sueño que tenemos (doblete), es diferente, no hay presión cuando sueñas con algo, nuestros sueños son grandes, el foco debe ser siempre en el próximo partido, colocando a cada jugador en su mejor nivel, es un trabajo diario de ir mejorando al equipo, a cada jugador, y mirando el próximo partido, a veces te das derecho de pensar tu sueño, estar trabajando, creas un foco grande, esta jornada es dura, partidos duros, tienes que estar atento al próximo paso, si no, puedes tropezar, pasó con el Real Estelí, y soñar grande, porque eso te hace despertar todos los días buscando ser mejor", comentó en rueda de prensa.

Aclarar que no hubo un tipo de provocación a la banca de Chivas, tengo una forma de celebrar a los jugadores que meten gol o la asistencia, ahí fue un golazo, lo busqué, la celebración fue con Diego, con estos jugadores, jamás haría algo para incitar, no había motivo, los de Chivas fueron respetuosos con nosotros, no nos sentimos intimidados, pero la toma de imágenes no favorece mucho, parece que estoy haciendo algo, no es mi forma de conducir las cosas, respeto mucho a Chivas y al cuerpo técnico que ahí está".