El técnico del América, André Jardine, no se explica el cómo Pachuca no refleja con puntos el partido que ofreció ante su equipo . “ Tiene una gran dirección técnica, jugadores importantes, fuerza mental de equipo, circunstancias difíciles, nosotros pecamos en muchas salidas y Pachuca te contragolpea”.

El estratega asegura que se cumple con el primer objetivo: “ Hoy merecíamos la victoria y hoy dormimos con el objetivo que teníamos contemplado, pero aún no está definido para no depender de otros. Hay que enfocarnos en Toluca y ahí con una victoria muy probablemente no dependeremos de otro resultado”.