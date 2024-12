"La democracia ahí está, los analistas tienen todo el derecho de pensar lo que quieran, pero me causa alguna extrañeza cuando se olvidan tan rápido de lo que ya hicimos , de lo que el grupo es capaz de hacer, lo que probamos en instancias finales, en finales, en Copas, en Liguillas".

Sobre Sebastián Cáceres calmó las alarmas al adelantar que no es ninguna lesión, sino simplemente un calambre y advirtió que para las Semifinales el América estará completo..

"Lo de Sebas no es lesión, es apenas un calambre entonces no me preocupa, Henry ya demostró que está listo, fue muy importante su entrada y Valdés creo que en un par de días estará listo, así que para las semifinales vamos a estar completos".