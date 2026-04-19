Liga MX El noble gesto de André Jardine con Shocker Vázquez tras autogol en el América vs. Toluca Así fue la reacción del director técnico brasileño con su zaguero luego de salir de cambio tras su autogol en el Estadio Banorte.

Video ¡Shocker Vázquez marca un autogolazo vs. Toluca y así reaccionan!

América recibió a uno de sus Némesis en los últimos torneos de la Liga MX, al Toluca, en partido correspondiente a l a Jornada 15 del Clausura 2026 y pese a tener ventaja e 2-0, la zaga cometió un error difícil de creer por parte de un equipo de los blasones de las Águilas.

Con el renovado Estadio Banorte como escenario y tras dos golazos de Brian Rodríguez, Miguel Vázquez cometió un error ‘infantil’, pues marcó un autogol tras intentar rechazar un balón al área con un testarazo que acabó en sus propias redes para el 2-1.

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‘Shocker’ Martínez quedó desconsolado por la magnitud de la falla y que puso en riesgo la ventaja que tenía su equipo cuando el torneo regular está en su etapa final de cara a la Liguilla y a donde América busca clasificar de manera matemática.

Fue al minuto 57 que Miguel ‘ Shocker’ Vázquez salió de cambio y cedió su lugar a Ramón Juárez, ya con una tarjeta amarilla de por medio; pero fue el gesto de su entrenador al momento de abandonar el campo lo que más llamó la atención.

André Jardine se acercó de inmediato a Miguel Vázquez y de acuerdo con Gibrán Araige, reportero de cancha de TUDN, fueron palabras de aliento las del estratega brasileño hacia su defensor tras el autogol, más allá de un posible y supuesto regaño.