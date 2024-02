América vs. Monterrey cerró la jornada sabatina dentro de la Fecha 5 del Clausura 2024 de la Liga MX en lo que estaba pronosticado como un partidazo y donde la afición no se tentó el corazón para el director técnico rival Fernando Ortiz .

Tano vivió momentos idílicos con las Águilas, pero no logró levantar el título de la Liga MX, algo que la afición aún le reprocha en lo que fue su regreso al Estadio Azteca pero ahora como rival del América.

Más adelante, Fernando Ortiz saltó al campo de juego y de nuevo se llevó la rechifla de la afición local, pero no se inmutó y esbozó una sonrisa para abrazar a Brian Rodríguez, Santiago Naveda y Salvador Reyes, fue con el uruguayo con el que intercambió más palabras.

Javairô Dilrosun se vio sonriente y sorprendido previo al América vs. Monterrey

Dilrosun no estuvo ni en la banca, pues aún no aparece en el registro de la Liga MX para este semestre, pero no por ello evitó verse sorprendido por el Estadio Azteca, la catedral del futbol mexicano y próximamente tres veces sede mundialista.