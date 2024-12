Álvaro Fidalgo se mostró contento con el triunfo del América , pero aseguró que lo deben tomar con calma porque todavía no han ganado nada.

Además,el mediocampista de las Águilas señaló en zona mixta que no se quedó conforme con el resultado ya que pudieron anotar más goles.

" Obviamente somos exigentes, tuvimos para aumentar, pero no hay que olvidar que ganamos, me dicen que desde el 91 el América no ganaba una Final de ida, contentos, golpeamos primero, se vienen 90 minutos buenos en Monterrey"