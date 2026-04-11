América vs. Cruz Azul: Listas las alineaciones para el Clásico Joven
Tanto las Águilas como la Máquina van con sus mejores armas para el duelo en el estadio Banorte.
Video Alineaciones de América y Cruz Azul para el Clásico Joven
América y Cruz Azul se enfrentan en una nueva edición del Clásico Joven en la cancha del estadio Banorte en un duelo que promete muchas emociones.
Para este encuentro, Brian Rodríguez y Cristian Borja regresar al cuadro titular de André Jardine, y una de las sorpresas en el once inicial es Vinicius Lima y la no alineación de Raphael Veiga.
Por su parte Nicolás Larcamón regresó al arco de la Máquina a Andrés Gudiño, quien no vio acción a media semana, y el ataque lo comandará A gustín Palavecino, Paradela y Nico Ibáñez.
ALINEACIONES DE AMÉRICA Y CRUZ AZUL PARA EL CLÁSICO JOVEN DE LA JORNADA 14 DEL CLAUSURA 2026
Alineación de América
- Rodolfo Cota
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Ramón Juárez
- Cristian Borja
- Jonathan dos Santos
- Rodrigo Dourado
- Vinicius Lima
- Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez
- Patricio Salas
Alineación de Cruz Azul
- Andrés Gudiño
- Omar Campos
- Willer Ditta
- Gonzalo PIovi
- Carlos Rotondi
- Erik Lira
- Agustín Palavecino
- Carlos Rodríguez
- Jeremy Márquez
- José Paradela
- Nico Ibáñez