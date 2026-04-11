    Liga MX

    América vs. Cruz Azul: Listas las alineaciones para el Clásico Joven

    Tanto las Águilas como la Máquina van con sus mejores armas para el duelo en el estadio Banorte.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Alineaciones de América y Cruz Azul para el Clásico Joven

    América y Cruz Azul se enfrentan en una nueva edición del Clásico Joven en la cancha del estadio Banorte en un duelo que promete muchas emociones.

    Para este encuentro, Brian Rodríguez y Cristian Borja regresar al cuadro titular de André Jardine, y una de las sorpresas en el once inicial es Vinicius Lima y la no alineación de Raphael Veiga.

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    Por su parte Nicolás Larcamón regresó al arco de la Máquina a Andrés Gudiño, quien no vio acción a media semana, y el ataque lo comandará A gustín Palavecino, Paradela y Nico Ibáñez.

    ALINEACIONES DE AMÉRICA Y CRUZ AZUL PARA EL CLÁSICO JOVEN DE LA JORNADA 14 DEL CLAUSURA 2026

    Alineación de América

    • Rodolfo Cota
    • Israel Reyes
    • Sebastián Cáceres
    • Ramón Juárez
    • Cristian Borja
    • Jonathan dos Santos
    • Rodrigo Dourado
    • Vinicius Lima
    • Alejandro Zendejas
    • Brian Rodríguez
    • Patricio Salas

    Alineación de Cruz Azul

    • Andrés Gudiño
    • Omar Campos
    • Willer Ditta
    • Gonzalo PIovi
    • Carlos Rotondi
    • Erik Lira
    • Agustín Palavecino
    • Carlos Rodríguez
    • Jeremy Márquez
    • José Paradela
    • Nico Ibáñez
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