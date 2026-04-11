Liga MX América vs. Cruz Azul: Listas las alineaciones para el Clásico Joven Tanto las Águilas como la Máquina van con sus mejores armas para el duelo en el estadio Banorte.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Alineaciones de América y Cruz Azul para el Clásico Joven

América y Cruz Azul se enfrentan en una nueva edición del Clásico Joven en la cancha del estadio Banorte en un duelo que promete muchas emociones.

Para este encuentro, Brian Rodríguez y Cristian Borja regresar al cuadro titular de André Jardine, y una de las sorpresas en el once inicial es Vinicius Lima y la no alineación de Raphael Veiga.

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Por su parte Nicolás Larcamón regresó al arco de la Máquina a Andrés Gudiño, quien no vio acción a media semana, y el ataque lo comandará A gustín Palavecino, Paradela y Nico Ibáñez.

ALINEACIONES DE AMÉRICA Y CRUZ AZUL PARA EL CLÁSICO JOVEN DE LA JORNADA 14 DEL CLAUSURA 2026

Alineación de América

Rodolfo Cota

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Ramón Juárez

Cristian Borja

Jonathan dos Santos

Rodrigo Dourado

Vinicius Lima

Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez

Patricio Salas

Alineación de Cruz Azul