Liga MX América vs. Cruz Azul: Figuras destacadas del Clásico Joven del Clausura 2026 Estos son los jugadores a seguir en el partido de la Jornada 14 que se jugará en el renovado Estadio Banorte.

Video América vs. Cruz Azul: Jugadores a seguir del Clásico Joven en el Clausura 2026

América y Cruz Azul llegan al Clásico Joven del Torneo Clausura 2026 con figuras destacadas en el regreso del renovado Estadio Banorte a la Liga MX.

Por parte de las Águilas de André Jardine destaca la presencia del uruguayo Brian Rodríguez, el brasileño Raphael Veiga y el mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien para muchos es el mejor jugador del equipo azulcrema.

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Brian Rodríguez es fundamental en el ataque azulcrema gracias a su velocidad y desborde por las bandas, además de su peligroso disparo de larga distancia. En el Clausura 2026, el Rayito registra tres goles y dos asistencias en 13 partidos.

Raphael Veiga aún tiene mucho techo con América. El brasileño, que fue multicampeón con Palmeiras, genera peligro cada vez que el balón pasa por sus pies, y en sus primeros nueve partidos en Liga MX suma dos goles y dos asistencias.

Zendejas es quizás el futbolista más determinante del América: regatea, desborda, tiene buen disparo de media y larga distancia, y da claridad al mediocampo y ataque azulcrema. En seis partidos de Liga MX ha anotado dos goles y ha dado una asistencia.

Por parte de La Máquina de Nicolás Larcamón destacan los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, además del uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández.

Paradela y Palavecino han participado en 14 goles de Cruz Azul en 13 jornadas del Clausura 2026. Paradela suma cinco goles y dos asistencias, mientras que Palavecino contabiliza cuatro goles y tres asistencias.

El ‘Toro’ Fernández es otro de los hombres peligrosos que tiene Larcamón en el ataque cementero, pues su presencia en el área intimida al rival y ha participado en ocho goles del equipo -cuatro tantos y cuatro asistencias-.