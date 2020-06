América no registrará a Nicolás Castillo para el Apertura 2020

Miguel Herrera , técnico del América , contó en conferencia de prensa virtual que Nicolás Castillo no será registrado en el equipo, tras un acuerdo con él y su representante, de cara al inicio del Apertura 2020 , por lo que se queda con plantel completo en cuanto a la regla de No Formado en México .

“Se llegó a un acuerdo con Nico Castillo, él seguirá un proceso de recuperación, la lesión llevará más tiempo de lo que dura este torneo, no pasa por el no registro, se llega a un acuerdo y ante la Federación se justifica el no contar con él para este torneo.