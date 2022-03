Fernando Ortíz estará hasta el final del torneo al frente del América

"Personalmente no, porque me he preparado para esto. Si bien la posibilidad de la forma que se dio no es la que uno pretende, las cosas suceden de manera que uno no puede manejar o desear, estoy tranquilo a la hora de tomar decisiones, tengo el respaldo de la gente a la hora de decidir con respecto a los jugadores, es una oportunidad única que se da en este equipo y lo tomo de esa manera".