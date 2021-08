“Estoy motivado, quizá por ahí unos días de descanso me caerían bien, pero no, mi cabeza está en estar bien con América, en jugar, estar al cien con la selección porque se viene la Eliminatoria, calificar al Mundial y prepararnos para Qatar, no va a ser por supuesto fácil, pero tenemos un gran equipo, un gran grupo y me motivan esos partidos que se vienen que podemos sacar grandes resultados”, le comentó el guardameta a Javier Rojas, de TUDN.