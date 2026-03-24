Liga MX América cruza fronteras… ahora impone tendencia en la moda El conjunto azulcrema lanzó junto la marca española Pompeii una colección que mezcla moda y futbol.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video El América impone moda en Corea del Sur

El Club América continúa expandiendo su marca más allá de las canchas y ahora lo hace de la mano de la firma española Pompeii Brand, lo hace con una nueva colección que mezcla moda, identidad y pasión futbolera.

Bajo el concepto “Grandes de Corazón”, esta colaboración busca conectar dos ciudades y culturas: Madrid y la Ciudad de México, unidas por el idioma, la historia y, por supuesto, el futbol.

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La propuesta apuesta por una visión más cultural y refinada del deporte, alejándose de lo tradicional para ofrecer prendas con un estilo más casual y urbano.

La colección incluye una variedad de productos como playeras, sudaderas, chamarras y gorras, todas inspiradas en los colores y la identidad azulcrema. Los diseños destacan por su estética limpia y elegante, pensados no solo para el estadio, sino también para el día a día.

Para la presentación de esta colección, Pompeii, construyó una cancha de futbol dentro de un elegante salón donde resaltó el escudo del América.

Dicha colección la pueden adquirir los aficionados a través del sitio web de Pompeii donde el precio de los artículos ronda entre los 82 hasta los 264 euros.