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    América cruza fronteras… ahora impone tendencia en la moda

    El conjunto azulcrema lanzó junto la marca española Pompeii una colección que mezcla moda y futbol.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video El América impone moda en Corea del Sur

    El Club América continúa expandiendo su marca más allá de las canchas y ahora lo hace de la mano de la firma española Pompeii Brand, lo hace con una nueva colección que mezcla moda, identidad y pasión futbolera.

    Bajo el concepto “Grandes de Corazón”, esta colaboración busca conectar dos ciudades y culturas: Madrid y la Ciudad de México, unidas por el idioma, la historia y, por supuesto, el futbol.

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    La propuesta apuesta por una visión más cultural y refinada del deporte, alejándose de lo tradicional para ofrecer prendas con un estilo más casual y urbano.

    La colección incluye una variedad de productos como playeras, sudaderas, chamarras y gorras, todas inspiradas en los colores y la identidad azulcrema. Los diseños destacan por su estética limpia y elegante, pensados no solo para el estadio, sino también para el día a día.

    Para la presentación de esta colección, Pompeii, construyó una cancha de futbol dentro de un elegante salón donde resaltó el escudo del América.

    Dicha colección la pueden adquirir los aficionados a través del sitio web de Pompeii donde el precio de los artículos ronda entre los 82 hasta los 264 euros.

    No es la primera vez que América trasciende fronteras en la moda ya que en el 2024 la marca coreana, Nivel Crack, lanzó una línea de ropa del cuadro americanista.

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