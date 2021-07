“Siempre fue el número que me gustaba llevar, aunque en realidad no es un número que llevase muchas veces, pero siempre me gustó porque creo que es la posición que tengo en el campo, es el número que se asemeja y también sé que es el número de uno de los más grandes históricos del club (Carlos Reinoso). Es un honor llevarlo y nada más, pero yo soy Álvaro Fidalgo y sólo espero que también me recuerden como ese ocho”, finalizó.