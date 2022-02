Álvaro Fidalgo deja atrás golpe y polémica: "Cinco puntitos en el labio; estoy bien"

"No es un tema que a nosotros nos toque, es verdad que las expulsiones de Fede (Viñas) como la de Miguel (Layún) me parece que no son roja para nada y la del 'Tanque' en el primer partido viene precedida de una falta que le hacen a él que podía ser amarilla, creo que como todo son acciones dentro de los partidos, no es un tema que nos competa, nos dedicamos a jugar, son temas del presidente, del club, así es la cosa", agregó.