Dávila critica a los ‘fans’ que mostraron mantas contra Cruz Azul

El presidente de Cruz Azul Álvaro Dávila charló en exclusiva para TUDN donde se pronunció sobre las mantas con las que se presentaron varios aficionados cementeros a las afuera de La Noria para exigirles a los jugadores que no quieren sorpresas en la Liguilla del Guard1anes 2021.

Dávila contó que le sorprendieron las protestas de la afición por la buena racha de 13 partidos consecutivos sin perder que lleva La Máquina, aunque no descarta que los supuestos seguidores sean falsos y busquen otro tipo de intereses.

“Para mí fue novedad (fans con mantas) y normalmente se presenta en momentos conflictivos, parece que son esas versiones, de gente interesada a que no fructifique, a que se quede en la mitad y ya empezaron a hacer esa labor, hay una exigencia para los jugadores, pero no creo que sea el momento, no es la manera de apoyar al equipo.